NJPW New Japan Road Night 1 Results – October 19, 2025
Location: Hokkaido Japan
Venue: Hanakawa Minami Junior High School Gymnasium
Masatora Yasuda defeated Jewel Bird via Boston Crab (10:23)
Tag Team Match
Katsuya Murashima & Satoshi Kojima defeated Yuji Nagata & Shoma Kato via Lariat on Kato (10:30)
JTO Girls Tag Team Titles Match
Tomoka Inaba & Rhythm (c) defeated Azusa Inaba & Aoi via Tomoka Kick on Azusa (13:25) (STILL CHAMPIONS!!!!)
6 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji, Hiromu Takahashi & Daiki Nagai) defeated Ryoma Tsukamoto, Bomber Tatsuya & Thunder Masami via Gene Blaster on Tsukamoto (16:45)
Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi & El Desperado defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Dick Togo) via Texas Cloverleaf on Togo (15:29)
6 Man Tag Team Match
Just 3 Guys (Taka Michinoku, Yuya Uemura & Taichi) defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion & Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru & Sanada) via Black Mephisto on Kanemaru (20:42)