NJPW New Japan Road Night 2 Results – November 8, 2025
Location: Aichi Japan
Venue: Anjo City Gymnasium
Katsuya Murashima defeated Tatsuya Matsumoto via Boston Crab (7:23)
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Taichi defeated Shoma Kato & Zane Jay via Dangerous Backdrop on Jay (9:08)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Tiger Mask IV, Tomoaki Honma & Boltin Oleg via Firebolt on Honma (9:02)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori & Gedo) & Shingo Takagi defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho & Yujiro Takahashi) via Bloody Cross on Douki (9:33)
6 Man Tag Team Match
Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Shota Umino defeated Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji & Daiki Nagai) & IWGP Tag Team Champion Oskar via Crossface Chicken Wing on Nagai (11:03)
6 Man Tag Team Match
Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & El Desperado defeated TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Shoto on Jackson (8:53)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato (c) defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Yoshinobu Kanemaru & Dick Togo) via Vendaval on Togo (11:55) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Hiroshi Tanahashi defeated IWGP Tag Team Champion Yuto Ice via High Fly Flow (16:32)