NJPW Road To King Of Pro Wrestling Night 1 Results – October 4, 2025
Location: Kanagawa Japan
Venue: Tokkei Security Gymnasium Hiratsuka
Tag Team Match
Tatsuya Matsumoto & Katsuya Murashima defeated Masatora Yasuda & Zane Jay via Boston Crab on Jay (7:58)
Shota Umino defeated Daiki Nagai via Lariat (9:41)
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) vs. House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) ends in a Double Count Out (5:02)
Tag Team Match
Television Champion El Phantasmo & Jado defeated Hiroshi Tanahashi & Shoma Kato via Thunder Kiss 86 on Kato (10:02)
10 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Junior Heavyweight Champion El Desperado & Kuukai defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Don Fale, Dick Togo & Evil) via Cancion De Cuna on Togo (9:23)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Sleeper Hold on Honma (14:07)
8 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Yota Tsuji & Titan) defeated Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via Gene Blaster on Gedo (13:32)