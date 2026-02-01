NJPW Road To New Beginning Night 5 Results – February 1, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendance: 1,234
Finals Of The 2026 Young Lions Cup
Katsuya Murashima defeated Shoma Kato via Boston Crab (11:15)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Gedo) defeated Yuya Uemura, Shota Umino & Tiger Mask IV via KOB on Tiger Mask IV (9:03)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg & Ryusuke Taguchi via TM Clutch on Taguchi (9:42)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Great O Khan, Zane Jay & Henare) defeated Unbound Company (Drilla Moloney, Robbie X & Daiki Nagai) via Henare Bomb on Nagai (11:26)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) via Tsutenkaku German Suplex on Douki (10:21)
Tag Team Match
Unbound Company (Hiromu Takahashi & David Finlay) defeated United Empire (Jakob Austin Young & Callum Newman) via Overkill on Young (18:52)
Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira & Jake Lee) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Taiji Ishimori) via Crown Fall on Ishimori (19:32)