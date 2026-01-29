NJPW Road To New Beginning Night 3 Results – January 28, 2026
Location: Aomori Japan
Venue: Tsugaru City General Gymnasium
Attendance: 987
Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita defeated Masatora Yasuda via Boston Crab (5:51)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi, Dick Togo & Ren Narita) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Gedo) via Cross Kneebar on Gedo (11:15)
Tag Team Match
Yuya Uemura & Shota Umino defeated United Empire (Callum Newman & Zane Jay) via Deadbolt Suplex on Zane Jay (13:05)
10 Man Tag Team Elimination Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, Daiki Nagai & Robbie X) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan, Francesco Akira, Jake Lee & Henare) via Over The Top Rope on Lee (18:26)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via The Grip on Matsumoto (11:12)
10 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Tiger Mask IV & Toru Yano defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Boltin Oleg, Katsuya Murashima, Shoma Kato, Master Wato & Yoh via Modified Bulldog Choke on Murashima (11:07)