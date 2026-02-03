NJPW Road To New Beginning Night 7 Results – February 3, 2026
Location: Iwaki Japan
Venue: Iwaki City Gymnasium
Attendance: 742
Katsuya Murashima defeated Masatora Yasuda via Boston Crab (9:34)
Tag Team Match
El Desperado & Ryusuke Taguchi defeated Tiger Mask IV & Shoma Kato via Numero Dos on Kato (10:02)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champion Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg & Tatsuya Matsumoto via Jagger Edged on Matsumoto (12:23)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) via Vendaval on Togo (9:54)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Robbie X) defeated Yuya Uemura, Shota Umino & Tomoaki Honma via Nightmare Hold on Honma (11:25)
8 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan, Francesco Akira & Callum Newman) defeated Unbound Company (Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) via The Eliminator on Gedo (10:41)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Drilla Moloney & Daiki Nagai) defeated United Empire (Jake Lee, Zane Jay & Henare) via Gene Blaster on Zane Jay (15:47)