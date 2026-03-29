NJPW Road To Sakura Genesis Night 1 Results – March 28, 2026
Location: Ibaraki Japan
Venue: Lilly Arena Mito
Attendence: 795
Masatora Yasuda defeated Tatsuya Matsumoto via Boston Crab (7:44)
Kushida defeated Taisei Nakahara via Cross Armbar (7:31)
6 Man Tag Team Match
El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Tiger Mask IV via Lion’s Shiner on Honma (10:48)
8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Master Wato & Aaron Wolf defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sho) via School Boy on Kanemaru (8:54)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Shota Umino defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Dick Togo) via STF on Dick Togo (9:54)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Gedo) via TM Clutch on Gedo (8:57)
10 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (2026 New Japan Cup Winner Callum Newman, Jakob Austin Young, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Gene Blaster on Zane Jay (13:58)