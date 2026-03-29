NJPW Road To Sakura Genesis Night 2 Results – March 29, 2026
Location: Shizuoka Japan
Venue: Act City Hamamatsu
Attendence: 910
Tatsuya Matsumoto defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (10:23)
Ryusuke Taguchi defeated Masatora Yasuda via Oh My & Garankle (7:03)
6 Man Tag Team Match
El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Kushida via Tensho Jujiro on Honma (12:02)
8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Shota Umino & Aaron Wolf defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sho) via STF on Kanemaru (8:16)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Master Wato defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Dick Togo) via The Vendaval on Dick Togo (11:02)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Daiki Nagai) via Death Valley Bomb on Nagai (10:01)
10 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Gedo) defeated United Empire (2026 New Japan Cup Winner Callum Newman, Jakob Austin Young, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Burning Dragon on Zane Jay (15:37)