Tuesday, March 31, 2026
NJPW Road To Sakura Genesis Night 3 Results – March 30, 2026

By
Ethan Black
-
NJPW Road To Sakura Genesis
NJPW Road To Sakura Genesis

NJPW Road To Sakura Genesis Night 3 Results – March 30, 2026

Location: Shizuoka Japan
Venue: Twin Messe Shizuoka Hall

Masatora Yasuda defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:54)

Kushida defeated Tatsuya Matsumoto via Headlock (8:39)

6 Man Tag Team Match
El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Ryusuke Taguchi via Lion’s Shiner on Honma (11:32)

8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Master Wato & Aaron Wolf defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sho) via School Boy on Kanemaru (10:03)

8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Shota Umino defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Dick Togo) via Lariat on Dick Togo (10:13)

6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Gedo) via Death Valley Driver on Gedo (9:15)

10 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (2026 New Japan Cup Winner Callum Newman, Jakob Austin Young, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Gene Blaster on Zane Jay (15:07)


