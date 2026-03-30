NJPW Road To Sakura Genesis Night 3 Results – March 30, 2026
Location: Shizuoka Japan
Venue: Twin Messe Shizuoka Hall
Masatora Yasuda defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:54)
Kushida defeated Tatsuya Matsumoto via Headlock (8:39)
6 Man Tag Team Match
El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Ryusuke Taguchi via Lion’s Shiner on Honma (11:32)
8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Master Wato & Aaron Wolf defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sho) via School Boy on Kanemaru (10:03)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Shota Umino defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Dick Togo) via Lariat on Dick Togo (10:13)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Gedo) via Death Valley Driver on Gedo (9:15)
10 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (2026 New Japan Cup Winner Callum Newman, Jakob Austin Young, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Gene Blaster on Zane Jay (15:07)