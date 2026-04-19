Sunday, April 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube

NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 1 Results – April 19, 2026

By
Ethan Black
-
NJPW Road To Wrestling Dontaku
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendence: 1,014

6 Man Tag Team Match
Masatora Yasuda, Yuya Uemura & Taichi defeated Ryusuke Taguchi, Taisei Nakahara & Yoh via Wristlock Submission on Nakahara (8:23)

8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Sho) defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe), Shota Umino & Master Wato via C Trigger on Honma (8:56)

6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Bite The Dust on Matsumoto (10:23)

6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Aaron Wolf & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Don Fale & Dick Togo) via Roll Up on Dick Togo (7:12)

8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi, Daiki Nagai & Gedo) defeated United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via Gene Blaster on Zane Jay (13:04)

Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champion Robbie X & IWGP Tag Team Champion Oskar) defeated TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita) via Berlin Fall on Jackson (10:50)

Tag Team Match
TMDK (Ryohei Oiwa & Robbie Eagles) defeated Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champion Taiji Ishimori & IWGP Tag Team Champion Yuto Ice ) via Roy Clutch on Ishimori (13:26)

PWMania
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved