NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 2 Results – April 20, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendence: 940
Jakob Austin Young defeated Taisei Nakahara via TJP Clutch (5:50) (Pre Show)
6 Man Tag Team Match
Masatora Yasuda, Yuya Uemura & Taichi defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato) & Tatsuya Matsumoto via Kannuki on Matsumoto (8:43)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Sho) defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe), Shota Umino & Yoh via High Noon on Honma (8:38)
Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira & Jake Lee) defeated Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji & Gedo) via Fireball on Gedo (8:07)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Aaron Wolf & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Dick Togo & Don Fale) via Roll Up on Dick Togo (7:09)
Shingo Takagi defeated Zane Jay via Prince’s Curse (5:04)
Non Title Match
IWGP Heavyweight Champion Callum Newman defeated Daiki Nagai via Made In Japan (5:43)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X & IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar) defeated TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Robbie Eagles & Kosei Fujita) via The Rumbling on Jackson (9:24)
IWGP Tag Team Titles #1 Contenders Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated United Empire (Great O Khan & Henare) via Shoto on O Khan (25:16)