Sunday, April 5, 2026
Facebook Instagram X Youtube

NJPW Sakura Genesis Results – April 4, 2026

By
Ethan Black
-
Location: Tokyo Japan
Venue: Ryogoku Sumo Hall
Attendence: 6,009

Tag Team Match
Masatora Yasuda & Kushida defeated Tatsuya Matsumoto & Taisei Nakahara via Boston Crab on Nakahara (8:05) (Pre Show)

Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated Master Wato & Togi Makabe via Jagged Edge on Makabe (7:02)

6 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X & Shingo Takagi) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Jake Lee) via Last Of The Dragon on Young (8:11)

8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Tiger Mask IV & Aaron Wolf defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sho) via Reversed Triangle Choke on Kanemaru (7:12)

6 Man Tag Team Match
United Empire (Will Ospreay, Great O Khan & Henare) defeated El Desperado, Yuya Uemura & Taichi via Storm Breaker on Taichi (14:54)

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) (c) defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi & Chase Owens) via Shoto on Takahashi (12:08) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Television Title Match
Konosuke Takeshita (c) vs. Shota Umino ends in a Time Limit Draw (15:00) (Takeshita retains) (Recommend)

IWGP Tag Team Titles Match
Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (c) defeated TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) via Cruella on Oiwa (22:33) (STILL CHAMPIONS!!!!) (Recommend)

IWGP Heavyweight Title Match
2026 New Japan Cup Winner Callum Newman defeated Yota Tsuji (c) via Make Way (24:17)(NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)

Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved