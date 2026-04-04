NJPW Sakura Genesis Results – April 4, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Ryogoku Sumo Hall
Attendence: 6,009
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Kushida defeated Tatsuya Matsumoto & Taisei Nakahara via Boston Crab on Nakahara (8:05) (Pre Show)
Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated Master Wato & Togi Makabe via Jagged Edge on Makabe (7:02)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X & Shingo Takagi) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Jake Lee) via Last Of The Dragon on Young (8:11)
8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Tiger Mask IV & Aaron Wolf defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Don Fale & Sho) via Reversed Triangle Choke on Kanemaru (7:12)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Will Ospreay, Great O Khan & Henare) defeated El Desperado, Yuya Uemura & Taichi via Storm Breaker on Taichi (14:54)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Match
Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) (c) defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi & Chase Owens) via Shoto on Takahashi (12:08) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Television Title Match
Konosuke Takeshita (c) vs. Shota Umino ends in a Time Limit Draw (15:00) (Takeshita retains) (Recommend)
IWGP Tag Team Titles Match
Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (c) defeated TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) via Cruella on Oiwa (22:33) (STILL CHAMPIONS!!!!) (Recommend)
IWGP Heavyweight Title Match
2026 New Japan Cup Winner Callum Newman defeated Yota Tsuji (c) via Make Way (24:17)(NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)