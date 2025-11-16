NJPW Shimonoseki Impact Results – November 16, 2025

Location: Yamaguchi Japan

Venue: J Com Arena Shimonoseki

Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay in a Time Limit Draw (10:00)

Tiger Mask IV defeated Masatora Yasuda via Tiger Suplex (6:37)

Tag Team Match

Most Violent Players (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano & Togi Makabe) defeated Katsuya Murashima & Shoma Kato via Onikuroshi on Kato (8:25)

Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh defeated Daiki Nagai & Gedo via Falcon Blow on Nagai (10:15)

Tag Team Match

Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated Tomoaki Honma & Boltin Oleg via Burning Dragon on Honma (10:22)

6 Man Tag Team Match

IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) & Hiromu Takahashi defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Ryusuke Taguchi via KOB on Taguchi (11:17)

10 Man Tag Team Match

Hiroshi Tanahashi, Katsushi Takemura, Shota Umino & Yuya Uemura defeated TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via High Fly Flow on Jackson (14:35)