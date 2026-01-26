NJPW Strong Splash Night 2 Results – January 25, 2026
Location: Hiroshima Japan
Venue: Hiroshima Boat Race Miyajima Event Hall
Attendance: 900
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Shoma Kato defeated Tatsuya Matsumoto & Katsuya Murashima via Wakigatame on Matsumoto (9:52)
6 Man Tag Team Match
Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Shota Umino defeated Unbound Company (Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori & Daiki Nagai) via Deadbolt Suplex on Nagai (9:31)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Callum Newman & Jake Lee) via KOB on Young (14:45)