NJPW Super Junior Tag League Night 3 Results – October 25, 2025
Location: Saitama Japan
Venue: Kumagaya City Gymnasium
Tag Team Match
Toru Yano & Boltin Oleg defeated Tatsuya Matsumoto & Zane Jay via Kamikaze on Matsumoto (8:08)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Dick Togo) defeated El Desperado, Masatora Yasuda & Kuukai via Pimp Juice on Yasuda (10:46)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Robbie X) defeated Tiger Mask IV, Shoma Kato & Yamato via Ice High on Kato (9:51)
6 Man Tag Team Match
Hiroshi Tanahashi, Yuki Yoshioka & Kushida defeated TMDK (Hartley Jackson, Robbie Eagles & Kosei Fujita) via High Fly Flow on Jackson (12:53)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Skateboard Bros (Ryusuke Taguchi & Dragon Dia) (2) defeated Clark Connors & Daiki Nagai (0) via DDDDT on Nagai (15:28)
Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (6) defeated United Empire (Strong Openweight Tag Team Champion Templairo & Jakob Austin Young) (2) via Falcon Blow on Young (13:22)
Non Title Block A Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) (6) defeated Hiromu Takahashi & Gedo (2) via School Boy on Gedo (13:58)
Block A Standings After Night 3
1st Place- Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) & NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh (6 Points) (3-0)
2nd Place- Hiromu Takahashi & Gedo, Skateboard Bros & United Empire (2 Points) (1-2) (Eliminated)
Last Place- Clark Connors & Daiki Nagai (0 Points) (0-3) (Eliminated)