NJPW Super Junior Tag League Night 8 Results – November 1, 2025
Location: Osaka Japan
Venue: Edion Arena #2
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Shoma Kato defeated Tatsuya Matsumoto & Zane Jay via Boston Crab on Matsumoto (9:22)
8 Man Tag Team Match
Skateboard Bros (Ryusuke Taguchi & Dragon Dia), Boltin Oleg & Toru Yano defeated Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Clark Connors) & Daiki Nagai via Verdict on Nagai (11:08)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Junior Heavyweight Champion Douki & Sho & Yujiro Takahashi) defeated United Empire (Strong Openweight Tag Team Champion Templario, Jakob Austin Young & Callum Newman) via Big Juice on Young (7:33)
6 Man Tag Team Match
Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) & Gedo defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Master Wato & Yoh & Katsuya Murashima via War Special on Murashima (9:43)
Block B Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Tiger Mask IV & Yamato (2) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Dick Togo) (2) via Doujime Sleeper Hold on Dick Togo (12:35)
Block B Match Of The 2025 Super Junior Tag League
El Desperado & Kuukai (4) defeated Yuki Yoshioka & Kushida (6) via Pinche Loco on Yoshioka (16:33)
Block B Match Of The 2025 Super Junior Tag League
Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori & Robbie X) (8) defeated Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) (8) via Bloody Cross on Eagles (19:28)
Final Block B Standings After Night 8
1st Place- Bullet Club War Dogs & Ichiban Sweet Boys (8 Points) (4-1) (BCWD advances due to tiebreaker)
2nd Place- Yuki Yoshioka & Kushida (6 Points) (3-2)
3rd Place- El Desperado & Kuukai (4 Points) (2-3)
Last Place- House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Dick Togo) & Tiger Mask IV & Yamato (2 Points) (1-4)
Finals (Nov 2nd)
Block A Winners Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) vs. Block B Winners Bullet Club War Dogs