NJPW World Tag League Night 2 Results – November 22, 2025

Location: Kanagawa Japan

Venue: Chichibunomiya Memprial Gymnasium

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via Figure 4 on Matsumoto (8:14)

6 Man Tag Team Match

Katsuya Murashima, Boltin Oleg & Toru Yano defeated Masatora Yasuda, Satoshi Kojima & Taichi via Powerbomb on Yasuda (7:39)

6 Man Tag Team Match

Drilla Moloney, Shingo Takagi & Daiki Nagai defeated El Desperado, Shuji Ishikawa & Shoma Kato via Drilla Killa on Kato (8:03)

6 Man Tag Team Match

Global Champion Yota Tsuji & Bullet Club War Dogs (Gabe Kidd & Gedo) defeated House of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Don Fale & Dick Togo) via Drill A Hole Piledriver on Dick Togo (7:04)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) (2) defeated House Of Torture (Ren Narita & Sanada) (0) via Blackout Sauce on Sanada (9:06)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) (2) defeated United Empire (Callum Newman & Great O Khan) (0) via Jackknife Pin on O Khan (13:03)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

Shota Umino & Yuya Uemura (2) defeated Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi (0) via Second Chapter on Phantasmo (17:20)

Non Title Block B Match Of The 2025 World Tag League

Hiromu Takahashi & David Finlay (2) defeated IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (0) via Roll Up on Yuto Ice (16:18)

Standings After Night 2

1st Place- Hiromu Takahashi & David Finlay, Yuya Uemura & Shota Umino, Monster Sauce & TMDK (2 Points) (1-0)

Last Place- IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers, Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi, House Of Torture (Ren Nartia & Sanada) & United Empire (0 Points) (0-1)