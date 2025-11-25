NJPW World Tag League Night 4 Results – November 25, 2025

Location: Fukushima Japan

Venue: Big Palette Fukushima

6 Man Tag Team Match

Global Champion Yota Tsuji & Bullet Club War Dogs (Gabe Kidd & Gedo) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) via Roll Up on Kanemaru (5:03)

6 Man Tag Team Match

El Desperado, Shuji Ishikawa & Shoma Kato defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda via Double Powerbomb on Yasuda (7:42)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Dick Togo & Don Fale) defeated War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) & Daiki Nagai via Grenade on Nagai (4:48)

6 Man Tag Team Match

Katsuya Murashima, Boltin Oleg & Toru Yano defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via Boston Crab on Matsumoto (5:06)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

United Empire (Great O Khan & Callum Newman) (2) defeated Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) (2) via Double Stomp on Zayne (9:01)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

Hiromu Takahashi & David Finlay (4) defeated Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi (0) via Rolling Cradle on Phantasmo (15:42)

Non Title Block B Match Of The 2025 World Tag League

House Of Torture (Ren Narita & Sanada) (2) defeated IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (0) via Hell’s Guillotine on Oskar (16:22)

Block B Match Of The 2025 World Tag League

TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) (4) defeated Yuya Uemura & Shota Umino (2) via Jackknife Hold on Umino (23:38) (Recommend)

Standings After Night 4

1st Place- Hiromu Takahashi & David Finlay & TMDK (4 Points) (2-0)

2nd Place- Yuya Uemura & Shota Umino, House Of Torture (Ren Narita & Sanada), United Empire & Monster Sauce (2 Points) (1-1)

Last Place- IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers & Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi (0 Points) (0-2)