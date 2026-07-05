Tuesday, July 7, 2026
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Pro Wrestling Noah Legacy Rise Night 10 Results – July 5, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Noah Legacy Rise
Pro Wrestling Noah Legacy Rise

Pro Wrestling Noah Legacy Rise Night 10 Results – July 5, 2026

6 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito, Ryusei & Bushi) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Dragon Bane, Midori Takahashi & Tetsuya Endo (6:50)

Triple Threat 6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Super Crazy defeated Team 2000X (Jun Masaoka, Alpha Wolf & Tadasuke) & Junior Heavyweight Tag Team Champion Amakusa, Daiki Odashima & Yuto Koyonagi via Swanton Bomb on Tadasuke (6:37)

6 Man Tag Team Match
Kazuyuki Fujita, Hiroto Tsuruya & Kenoh defeated National Champion Naomichi Marufuji, Yoshiki Inamura & Katsumi Inahata via Kenoh Special on Inahata (9:40)

Masa Kitamiya defeated GHC Tag Team Champion Yuki Iino via Prison Lock (10:21)

Kaito Kiyomiya defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro via Shining Lancer (13:06)

Tag Team Match
Team 2000X (Takashi Sugiura & Ozawa) defeated GHC Heavyweight Champion Shane Haste & GHC Tag Team Champion Manabu Soya via Frankensteiner on Soya (15:26)

Junior Heavyweight Title Match
Eita (c) defeated Hayata via Imperial Uno (18:02) (STILL CHAMPION!!!!)

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