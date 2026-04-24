Pro Wrestling Noah Legacy Rise Night 6 Results – April 24, 2026

Ethan Black
8 Man Tag Team Match
Daiki Odashima, Manabu Soya, Super Crazy & Eita defeated Team Noah (Mohammed Yone, Atsushi Kotoge & Hajime Ohara) & Katsumi Inahata via Dando on Ohara (7:32)

6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) & Hiroto Tsuruya defeated White Raven Squad (Tetsuya Endo & Hayata) & Yuto Koyonagi via Swanton Bomb on Koyonagi (5:52)

Knull defeated Midori Takahashi via Mount Knull (1:21)

Tag Team Match
Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) via Magic Killer on Harutoki (9:43)

Tag Team Match
Naomichi Marufuji & Kenoh defeated Team 2000X (National Champion Alpha Wolf & Masa Kitamiya) via Perfect Neck Lock on Wolf (10:28)

6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Takashi Sugiura, Jun Masaoka & Ozawa) defeated Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Tetsuya Naito & Bushi & Ryusei) via DQ (11:02)

Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
Dragon Bane & Alejandro (c) defeated Team 2000X (Kai Fujimura & Tadasuke) via Assisted Sunset Flip on Tadasuke (14:51) (STILL CHAMPIONS!!!)

Tag Team Match
White Raven Squad (Shane Haste & Kenta) defeated GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura & Junior Heavyweight Champion Amakusa via Death Bomb Valley on Inamura (18:32)

