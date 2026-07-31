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ROH TV Results – July 31, 2026

By
Ethan Black
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ROH
ROH

ROH TV Results – July 31, 2026

Pure Title Match
Lee Moriarty (c) defeated Angelico (12:31) (STILL CHAMPION!!!!)

Emi Sakura defeated Viva Van (8:15)

Diamante defeated Allie Katch (4:52)

AR Fox defeated Soleil (11:00)

Pure Rules Match
Steph De Lander defeated Rachael Ellering (4:49)

Trish Adora defeated Angelica Risk (5:55)

Julissa Mexa defeated Vert Vixen (5:29)

8 Man Tag Team Match
Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) & The Kingdom (Mike Bennett & Matt Taven) defeated Bustah & The Brain (Jordan Oliver & Alec Price) & The Von Erichs (Marshall & Ross) (5:55)

Zayda Steel defeated Sara Leon (5:55)

Juice Robinson defeated Anthony Henry (7:54)

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