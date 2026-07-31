ROH TV Results – July 31, 2026
Pure Title Match
Lee Moriarty (c) defeated Angelico (12:31) (STILL CHAMPION!!!!)
Emi Sakura defeated Viva Van (8:15)
Diamante defeated Allie Katch (4:52)
AR Fox defeated Soleil (11:00)
Pure Rules Match
Steph De Lander defeated Rachael Ellering (4:49)
Trish Adora defeated Angelica Risk (5:55)
Julissa Mexa defeated Vert Vixen (5:29)
8 Man Tag Team Match
Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) & The Kingdom (Mike Bennett & Matt Taven) defeated Bustah & The Brain (Jordan Oliver & Alec Price) & The Von Erichs (Marshall & Ross) (5:55)
Zayda Steel defeated Sara Leon (5:55)
Juice Robinson defeated Anthony Henry (7:54)