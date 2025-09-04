ROH TV Results – September 4, 2025
Non Title Match
Women’s Champion Athena defeated Dayami via Koji Clutch (This was taped in Cleveland Ohio)
Tag Team Match
The Swirl (Blake Christian & Lee Johnson) defeated Joe Alonzo & Thomas Hien via Spicolli Driver (This was taped in Chicago Illinois)
Wheeler Yuta defeated John Silver via Buseko Knee (This was taped in Philadelphia Pennsylvania)
2 On 1 Handicap Match
Lance Archer defeated The Kings (Marcus & Adam) via Blackout (This was taped in Glasgow Scotland)
Tag Team Match
Spanish Announce Project (Angelico & Serpentico) defeated PME Experience (Philly Collins & Marino Tenaglia) via Navarro Death Lock on Tenaglia (This was taped in Cleveland Ohio)
Trios Champion Katsuyori Shibata defeated Jordan Oliver via PK Kick (This was taped in Cincinnati Ohio)
Tag Team Match
The Conglomeration (Tomohiro Ishii & Hologram) defeated The Premier Athletes (Ariya Daivari & Tony Nese) via 450 Splash on Daivari (8:38) (This was taped in Philadelphia Pennsylvania)