Stardom Cinderella Tournament Night 2 Results – March 7, 2026
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Tomoka Inaba defeated Anne Kanaya via Tegoshi Tomoka Hold (7:12)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Azusa Inaba defeated Lady C via Baba Killer #2 (8:07)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Saya Iida defeated Kiyoka Kotatsu via Giant Killer (7:25)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Hina defeated Xena via Gedo Clutch (10:32)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Miyu Amasaki defeated Rina Yamashita via Over The Top Rope (6:40)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara defeated Saki Kashima via Pinfall (6:46)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Artist Of Stardom Champion Rina defeated Akira Kurogane via Pink Devil (12:37)
1st Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Ami Sourei defeated Bea Priestley via Kaminari Nogotoku (11:28)
2nd Round Matches (March 8th)
Hanan vs. Rana Yagami (Winner meets Maki Itoh in the Quarter Finals)
Rian vs. Natsupoi (Winner meets Aya Sakura in the Quarter Finals)
New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara vs. Tomoka Inaba
Artist Of Stardom Champion Rina vs. Ami Sourei
Hina vs. Azusa Inaba
Miyu Amasaki vs. Rina Yamashita