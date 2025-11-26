-

Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 10 Results – November 26, 2025

Tag Team Match

Stars (Momo Kohgo & Saya Iida) defeated Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Rian) via Lariat on Rian (9:12)

Tag Team Match

Bea Priestley & Kikyo Furusawa defeated Rana Yagami & Ema Maishima via Octopus Hold on Maishima (7:53)

Non Title Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (10) defeated High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (7) via Inside Cradle on Seira (6:41)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

02 Line (Miyu Amasaki & AZM) (4) defeated Tokyo Towers (Ami Sourei & Lady C) (6) via Amanohashidate on Sourei (9:55)

Non Title Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) (8) defeated New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) (6) via Kishikaisei on Kurara (10:21)

Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Miku Kanae & Sareee (6) defeated Teotleco & Osita (7) via Ground Octopus Hold on Osita (9:27)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (2) defeated Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (10) via Splash Mountain on Hanako (13:14)

Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) (6) defeated Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (8) via Sit Down Powerbomb on Anou (14:32)

Standings After Night 10

Red Goddess

1st Place- Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (10 Points) (5-1)

2nd Place- Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (8 Points) (4-2)

3rd Place- High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (7 Points) (3-3-1) & Teotleco & Osita (7 Points) (3-2-1)

4th Place- Miku Kanae & Sareee & Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) (6 Points) (3-3) & God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (6 Points) (3-4)

Last Place- Empress Nexus Venus (0 Points) (0-6)

Blue Goddess

1st Place- Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (10 Points) (5-1)

2nd Place- God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) (8 Points) (4-2) & Stars (8 Points) (4-3)

3rd Place- New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) & Artist Of Stardom Champions HATE (6 Points) (3-3) & Tokyo Towers (6 Points) (3-4)

4th Place- 02 Line (4 Points) (2-4)

Last Place- Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (2 Points) (1-5)