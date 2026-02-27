NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 7 Results – February 27, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendance: 1,499
Averno defeated Shoma Kato via Armbar (10:27)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Sho) & Hijo De Stuka Jr defeated Tatsuya Matsumoto, Masatora Yasuda, Master Wato & Stigma via Torpedo Splash on Yasuda (7:40)
Tiger Mask IV defeated Mangus via Tiger Suplex (7:45)
6 Man Tag Team Match
Ryusuke Taguchi, Atlantis Jr & Atlantis defeated CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) & Hechicero via Frog Splash on Okumura (10:28)
6 Man Tag Team Match
Los Viajeros Del Espacio (Valiente Jr & Futuro) & Mascara Dorada defeated Unbound Company (Shingo Takagi, Daiki Nagai & Titan) via Valiente Special on Nagai (7:27)
Templairo defeated Ultimo Guerrero via El Templo (13:25)
CMLL Light Heavyweight Title Match
Mistico (c) defeated Soberano Jr via La Mistica (25:40) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)