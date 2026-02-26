NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 6 Results – February 26, 2026

Location: Tokyo Japan

Venue: Korakuen Hall

Attendance: 1,480

6 Man Tag Team Match

Los Viajeros Del Espacio (Valiente Jr & Futuro) & Masatora Yasuda defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato) & Tatsuya Matsumoto via Salto Del Tienpo on Matsumoto (6:28)

Titan defeated Shoma Kato via Llave Inmortal (4:34)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) & Mangus defeated CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) & Tiger Mask IV via Pinfall on Tiger Mask IV (7:15)

Tag Team Match

United Empire (Zane Jay & Templairo) defeated Ultimo Guerrero & Shingo Takagi via Made In Japan on Takagi (11:33)

6 Man Tag Team Match

Stigma, Atlantis & Mistico defeated Hijo De Stuka Jr, Soberano Jr & Sho via La Atlántida on Stuka Jr (14:33)

CMLL World Historic Light Heavyweight Title Match

Averno defeated Atlantis Jr (c) via Submission (18:44) (NEW CHAMPION!!!!!)

Mascara Dorada defeated Hechicero via Shooting Star Press (17:03) (Recommend)