Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 4 Results – November 12, 2025

Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (6) defeated High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (2) via Fairy Blank on Mizumori (11:30)

Tag Team Match

Momo Kohgo & Rana Yagami defeated Empress Nexus Venus (Future Of Stardom Champion Hanako & Rian) via Beat Master on Rian (8:37)

Non Title Triple Threat Match

Miyu Amasaki defeated Waka Tsukiyama & World Of Stardom Champion Saya Kamitani via Amonohashidate on Tsukiyama (8:39)

8 Woman Tag Team Match

Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Rina Yamashita, Suzu Suzuki & Bozilla) defeated New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura), Kikyo Furusawa & AZM via Crossface on Furusawa (12:44)

Non Title Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (4) defeated Miku Kanae & Sareee (2) via Dharma German Suplex on Kanae (9:00)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) (6) defeated Artist Of Stardom Champions HATE (Wonder Of Stardom Champion Konami & Rina) (2) via Bakyo on Rina (9:21)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Tokyo Towers (Ami Sourei & Lady C) (2) defeated Stars (Bea Priestley & Saya Iida) (4) via Like Thunder on Iida (13:21)

Standings After Night 4

Red Goddess

1st Place- Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (6 Points) (3-0)

2nd Place- Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (4 Points) (2-0) & Teotleco & Osita (4 Points) (2-1)

3rd Place- High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori & God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (2 Points) (1-2), Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) (2 Points) (1-1) & Miku Kanae & Sareee (2 Points) (1-3)

Last Place- Empress Nexus Venus (0 Points) (0-2)

Blue Goddess

1st Place- God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) (6 Points) (3-1)

2nd Place- Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (4 Points) (2-0) & Stars (4 Points) (2-1)

3rd Place- Artist Of Stardom Champions HATE & Tokyo Towers (2 Points) (1-1) & 02 Line (2 Points) (1-2)

Last Place- New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) & Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0 Points) (0-2)