NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 1 Results – February 18, 2026

Ethan Black
Location: Tokyo Japan
Venue: Yoyogi National Stadium 2nd Gymnasium
Attendance: 2,022

Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Los Viajeros Del Espacio (Valiente Jr & Futuro) defeated Hijo De Stuka Jr & Shoma Kato via Salto De Tiempo on Kato (10:17)

Hechicero defeated Zane Jay via Hechicero Special (10:03)

Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Averno & Mangus defeated Tiger Mask IV & Stigma via Single Leg Boston Crab on Tiger Mask IV (7:11)

Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Atlantis Jr & Atlantis defeated CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) via Frog Splash on Okumura (6:40) (They will face Averno & Mangus in the Semi Finals)

8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Daiki Nagai & Titan), Philip Marlowe Jr & Bone Solider Jr defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato), El Desperado & Masatora Yasuda via La Lanza on Yasuda (9:46)

Lightning Match
Soberano Jr vs. Templairo ends in a Time Limit Draw (10:00)

Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
El Sky Team (Mascara Dorada & Mistico) defeated Ultimo Guerrero & Sho via La Magistral on Guerrero (16:40) (They will face Los Viajeros Del Espacio in the Semi Finals)

Semi Finals (Feb 22nd)

Atlantis Jr & Atlantis vs. Averno & Mangus

El Sky Team vs. Los Viajeros Del Espacio

