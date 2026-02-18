NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 1 Results – February 18, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Yoyogi National Stadium 2nd Gymnasium
Attendance: 2,022
Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Los Viajeros Del Espacio (Valiente Jr & Futuro) defeated Hijo De Stuka Jr & Shoma Kato via Salto De Tiempo on Kato (10:17)
Hechicero defeated Zane Jay via Hechicero Special (10:03)
Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Averno & Mangus defeated Tiger Mask IV & Stigma via Single Leg Boston Crab on Tiger Mask IV (7:11)
Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Atlantis Jr & Atlantis defeated CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) via Frog Splash on Okumura (6:40) (They will face Averno & Mangus in the Semi Finals)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Daiki Nagai & Titan), Philip Marlowe Jr & Bone Solider Jr defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato), El Desperado & Masatora Yasuda via La Lanza on Yasuda (9:46)
Lightning Match
Soberano Jr vs. Templairo ends in a Time Limit Draw (10:00)
Quarter Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
El Sky Team (Mascara Dorada & Mistico) defeated Ultimo Guerrero & Sho via La Magistral on Guerrero (16:40) (They will face Los Viajeros Del Espacio in the Semi Finals)
Semi Finals (Feb 22nd)
Atlantis Jr & Atlantis vs. Averno & Mangus
El Sky Team vs. Los Viajeros Del Espacio