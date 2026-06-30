Stardom In Korakuen Hall Results – June 30, 2026

10 Woman Tag Team Match

God’s Eye (Artist Of Stardom Champions Ami Sourei, Lady C & Hina & IWGP Women’s Champion Syuri) & Sayaka Kurara HATE (Momo Watanabe, Fukigen Death, Natsuko Tora, Azusa Inaba & Ruaka) via Zugyun on Fukigen Death (8:24)

6 Woman Tag Team Match

Mi Vida Loca (Rina Yamashita, Akira Kurogane & Itsuki Aoki) defeated Kikyo Furusawa, Maki Itoh & Rian via Rasahasami on Furusawa (10:26)

8 Woman Tag Team Match

Wing Gori (Wonder Of Stardom Champion Hanan & Saya Iida) & Empress Nexus Venus (Xena & Hanako) defeated Neo Genesis (Goddess Of Stardom Champions Miyu Amasaki & AZM, Ema Maishima & Mei Seira) via German Suplex on Maishima (9:04)

6 Woman Tag Team Match

FWC (Koguma & Hazuki) & Fuwa Chan defeated HATE (Saya Kamitani, Bea Priestley & Konami) via Hazukistral on Konami (10:01)

Future Of Stardom Title Match

Rana Yagami (c) defeated Matoi Hamabe via Tae Lock (10:47) (STILL CHAMPION!!!!)

6 Woman Tag Team Match

Cosmic Angels (High Speed Champion Yuna Mizumori, Saori Anou & Natsupoi) defeated New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) & Anne Kanaya via Fairing Ring on Kanaya (18:43)

World Of Stardom Title Match

Suzu Suzuki (c) defeated Utami Hayashishita via German Suplex (17:51) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)