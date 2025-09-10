Stardom In Korakuen Hall Results – September 10, 2025



Triple Threat Match

Hazuki defeated Akira Kurogane & Ema Maishima via Boston Crab on Maishima (5:55) (Pre Show)

6 Woman Tag Team Match

Empress Nexus Venus (New Blood Tag Team Champions Waka Tsukiyama & Hanako & Rian) defeated Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) & Kikyo Furusawa via JP Coaster on Kurara (10:33)

8 Woman Tag Team Match

God’s Eye (Saki Kashima, Kiyoka Kotatsu, Ami Sourei & Lady C) vs. Mi Vida Loca (Rina Yamashita, Itsuki Aoki, Suzu Suzuki & Bozilla) ends in a Double Count Out (12:16)

Tag Team Match

Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) defeated God’s Eye (Rana Yagami & Tomoka Inaba) via Tantandol on Yagami (8:14)

Future Of Stardom Title Match

Hina (c) defeated Yuria Hime via Mad Splash (13:17) (STILL CHAMPION!!!!)

8 Woman Tag Team Match

Stars (Saya Iida, Momo Kohgo & Hanan) & Bea Priestley defeated HATE (World Of Stardom Champion Saya Kamitani, Goddess Of Stardom Champion Natsuko Tora, Momo Watanabe & Azusa Inaba) via Backdrop Hold on Inaba (9:00)

CMLL Japan Women’s Title Match

Koguma defeated Dark Silueta (c) via Referee Stoppage (4:54) (NEW CHAMPION!!!)

High Speed Title 2 Out Of 3 Falls Match

Mei Seira (c) vs. Yuna Mizumori ends in a Time Limit Draw (10:00) (0-0) (Seira retains)

Artist Of Stardom Titles Match

HATE (Fukigen Death, Konami & Rina) defeated Neo Genesis (Wonder Of Stardom Champion Starlight Kid, Miyu Amasaki & AZM) (c) via Guillotine Sleeper Hold on Starlight Kid (20:00) (NEW CHAMPIONS!!!)