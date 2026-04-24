Sunday, April 26, 2026
TJPW Spring Tour Night 2 Results – April 24, 2026

Ethan Black
TJPW Spring Tour
Sakura Hattori defeated Kira Summer via Shinden Fudo Ryu Majime Ura (8:25)

6 Woman Tag Team Match
Mahiro Kiryu, Shino Suzuki & Himawari defeated Raku, Pom Harajuku & Mifu Ashida via Spinebuster on Ashida (12:21)

Yuki Kamifuku defeated Chika Nanase via Famouser (7:30)

Tag Team Match
Uta Takami & Mizuki defeated Ren Konatsu & Shion Kanzaki via Southern Cross on Kanzaki (10:43)

Tag Team Match
Daydream (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) defeated Wakana Uehara & Toga via Daydream Eternity on Toga (14:17)

Tag Team Match
Daisy Monkeys (International Princess Champion Suzume & Arisu Endo) defeated Princess Of Princess Champion Yuki Arai & Haru Kazashiro via Ring A Bell on Kazashiro (15:26)

You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
