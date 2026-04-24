TJPW Spring Tour Night 2 Results – April 24, 2026
Sakura Hattori defeated Kira Summer via Shinden Fudo Ryu Majime Ura (8:25)
6 Woman Tag Team Match
Mahiro Kiryu, Shino Suzuki & Himawari defeated Raku, Pom Harajuku & Mifu Ashida via Spinebuster on Ashida (12:21)
Yuki Kamifuku defeated Chika Nanase via Famouser (7:30)
Tag Team Match
Uta Takami & Mizuki defeated Ren Konatsu & Shion Kanzaki via Southern Cross on Kanzaki (10:43)
Tag Team Match
Daydream (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) defeated Wakana Uehara & Toga via Daydream Eternity on Toga (14:17)
Tag Team Match
Daisy Monkeys (International Princess Champion Suzume & Arisu Endo) defeated Princess Of Princess Champion Yuki Arai & Haru Kazashiro via Ring A Bell on Kazashiro (15:26)