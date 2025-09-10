Up Town In Shinjuku Face Results – September 10, 2025
Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei) defeated Kuroshio Tokyo Japan & Fuminori Abe via Double Jackknife Hold
Shiono defeated Saito via Diving Body Press (6:46)
Yamiochi Tokyo Japan vs. Otokozakari ends in a No Contest (8:21)
Up Town Title Match
Minoru Suzuki (c) defeated Joeichiro Osaka via Gotch Style Piledriver (13:26) (STILL CHAMPION!!!)
6 Man Tag Team Match
Yusuke Kodama, Hajime & Kapy defeated Kuroshio Tokyo Japan, Seigo Tachibana & Kumaarashi via Luna Cult on Kuroshio Tokyo Japan (18:19)
Hardcore Match
Dash Chisako defeated Momoka Hanazono via Hormone Splash (26:26)