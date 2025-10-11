Updated Ticket Sales For AEW’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for AEW’s upcoming live events, PPVs, and television tapings.
The report covers events scheduled from Wednesday, October 15th, 2025, through Saturday, February 14th, 2026, providing an early look at the company’s performance across multiple markets. You can check them out below.
– AEW Dynamite and Collision on Wednesday, October 15th in Independence, MO has 1,613 tickets sold.
– AEW WrestleDream on Saturday, October 18th in St.Louis has 4,202 tickets sold.
– AEW Dynamite and Collision on Wednesday, October 22nd in San Antonio has 1,515 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, October 29th in Edinburg, TX has 1,360 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, November 5th in Houston has 1,181 tickets sold.
– AEW Collision on Saturday, November 8th in Houston has 980 tickets sold.
– AEW Blood & Guts on Wednesday, November 12th in Greensboro has 2,744 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, November 19th in Boston has 1,865 tickets sold.
– AEW Full Gear on Saturday, November 22nd in Newark has 6,265 tickets sold.
– AEW Dynamite and Collision on Wednesday, November 26th in Nashville has 858 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 3rd in Fishers, IN has 1,764 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 10th in College Park, GA has 796 tickets sold.
– AEW Collision on Saturday, December 13th in Cardiff, Wales has 2,433 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 17th in Manchester has 7,709 tickets sold.
– AEW Worlds End on Saturday, December 27th in Hoffman Estates, IL has 3,627 tickets sold.
– AEW Grand Slam: Australia on Saturday, February 14th, 2026 in Sydney has 4,223 tickets sold.