Updated Ticket Sales For AEW’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for AEW’s upcoming live events, PPVs, and television tapings.
The report covers events scheduled from Wednesday, March 4th, 2026, through Wednesday, April 29th, 2026, providing an early look at the company’s performance across multiple markets. You can check them out below.
* AEW Dynamite (El Paso, Texas) on March 4th – 2,188 tickets sold.
* AEW Collision (Tucson, Arizona) on March 7th – 2,176 tickets sold.
* AEW Dynamite and Collision (San Jose, California) on March 11th – 2,018 tickets sold.
* AEW Revolution 2026 (Los Angeles, California) on March 15th – 9,411 tickets sold.
* AEW Dynamite (St. Paul, Minnesota) on March 25th – 2,086 tickets sold.
* AEW Collision (Cedar Rapids, Iowa) on March 28th – 1,170 tickets sold.
* AEW Dynamite and Collision (Winnipeg, Manitoba, Canada) on April 1st – 3,003 tickets sold.
* AEW Dynamite and Collision (Winnipeg, Manitoba, Canada) on April 8th – 2,468 tickets sold.
* AEW Dynasty 2026 (Vancouver, British Columbia) on April 12th – 5,835 tickets sold.
* AEW Dynamite and Collision (Everett, Washington) on April 15th – 2,468 tickets sold.
* AEW Dynamite and Collision (Portland, Oregon) on April 23rd – 1,027 tickets sold.
* AEW Dynamite (Fairfax, Virginia) on April 29th – 2,215 tickets sold.