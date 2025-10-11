Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Saturday, October 11th, through Monday, December 8th, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
– WWE NXT Live Event on Saturday, October 11th in Cleveland has 484 tickets sold.
– WWE Live Event on Wednesday, October 15th in Melbourne, Australia has 10,707 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, October 17th in San Jose has 7,849 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, October 20th in Sacramento has 7,413 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, October 24th in Tempe has 3,199 tickets sold.
– WWE NXT Halloween Havoc on Saturday, October 25th in Prescott Valley, Arizona has 1,704 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, October 27th in Anaheim has 10,465 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, October 31st in Salt Lake City has 4,330 tickets sold.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, November 1st in Salt Lake City has 5,176 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 3rd in Rio Rancho has 5,998 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 7th in Greenville has 3,910 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 10th in Boston has 9,610 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 14th in Albany has 5,367 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 17th in Madison Square Garden has 12,406 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 21st in Denver has 6,028 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 24th in Oklahoma City has 6,015 tickets sold.
– WWE Survivor Series on Saturday, November 29th in San Diego has 29,526 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 1st in Glendale has 5,671 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 8th in Kansas City has 4,742 tickets sold.