Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Saturday, October 25th, through Saturday, December 13th, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
– WWE NXT Halloween Havoc on Saturday, October 25th in Prescott Valley, Arizona has 2,160 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, October 27th in Anaheim has 10,919 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, October 31st in Salt Lake City has 4,534 tickets sold.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, November 1st in Salt Lake City has 5,176 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 3rd in Rio Rancho has 6,026 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 7th in Greenville has 3,910 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 10th in Boston has 10,200 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 14th in Albany has 5,626 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 17th in Madison Square Garden has 13,000 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 21st in Denver has 6,028 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 24th in Oklahoma City has 6,377 tickets sold.
– WWE Survivor Series on Saturday, November 29th in San Diego has 29,700 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 1st in Glendale has 5,813 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 8th in Kansas City has 4,817 tickets sold.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, December 13th in Washington, D.C. has 14,904 tickets sold.