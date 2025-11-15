Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Saturday, November 15th, 2025, through Monday, January 5th, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
– WWE NXT Live Event on Saturday, November 15th in Chicago has 855 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 17th in Madison Square Garden has 14,302 tickets sold.
– WWE NXT on Tuesday, November 18th at the Theater in MSG has 1,831 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 21st in Denver has 8,939 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 24th in Oklahoma City has 6,718 tickets sold.
– WWE Survivor Series on Saturday, November 29th in San Diego has 32,314 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 1st in Glendale has 6,275 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, December 5th in Austin, Texas has 5,622 tickets sold.
– WWE NXT Deadline on Saturday, December 6th in San Antonio, Texas has 1,720 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 8th in Kansas City has 5,088 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, December 12th in Wilkes-Barre, Pennsylvania has 3,769 tickets sold.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, December 13th in Washington, D.C. has 15,045 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 15th in Hershey has 5,223 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, December 19th in Grand Rapids has 1,397 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Friday, December 26th in Baltimore has 3,867 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, December 27th in Tampa has 5,465 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, December 27th in Pittsburgh has 3,630 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Sunday, December 28th in Jacksonville has 4,368 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 29th in Orlando has 7,536 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Tuesday, December 30th in Estero has 3,026 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Tuesday, December 30th in Detroit has 2,467 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, January 2nd, 2026 in Buffalo has 4,301 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, January 3rd, 2026 in Worcester has 2,347 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Sunday, January 4th, 2026 in Bridgeport has 1,877 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, January 5th, 2026 in Brooklyn has 2,967 tickets sold.