Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Monday, March 16th, 2026, through Saturday, May 9th, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
* WWE RAW (San Antonio, Texas) on March 16th – 11,824 tickets sold.
* WWE NXT (Houston, Texas) on March 17th – 915 tickets sold.
* WWE SmackDown (Raleigh, North Carolina) on March 20th – 10,166 tickets sold.
* WWE RAW (Boston, Massachusetts) on March 23rd – 8,998 tickets sold.
* WWE SmackDown (Pittsburgh, Pennsylvania) on March 27th – 7,852 tickets sold.
* WWE NXT Live Event (McAllen, Texas) on March 28th – 1,054 tickets sold.
* WWE RAW (Madison Square Garden) on March 30th – 9,112 tickets sold.
* WWE NXT Roadblock (McAllen, Texas) on March 31st – 1,211 tickets sold.
* WWE SmackDown (St. Louis, Missouri) on April 3rd – 6,487 tickets sold.
* WWE NXT Stand & Deliver (St. Louis) on April 4th – 1,299 tickets sold.
* WWE RAW (Houston, Texas) on April 6th – 7,900 tickets sold.
* WWE SmackDown (San Jose, California) on April 10th – 6,592 tickets sold.
* WWE NXT Live Event (White Plains) on April 10th – 1,814 tickets sold.
* WWE RAW (Sacramento, California) on April 13th – 4,513 tickets sold.
* WWE SmackDown (Las Vegas, Nevada) on April 17th – 6,272 tickets sold.
* WWE Hall of Fame (Las Vegas, Nevada) on April 17th – 2,088 tickets sold.
* WrestleMania 42 Night One (Las Vegas, Nevada) on April 18th: 36,964 tickets sold.
* WrestleMania 42 Night Two (Las Vegas, Nevada) on April 19th: 37,135 tickets sold.
* WWE RAW (Las Vegas, Nevada) on April 20th – 6,024 tickets sold.
* WWE SmackDown (Fort Worth) on April 24th – 4,372 tickets sold.
* WWE SmackDown (Tulsa) on May 1st – 2,284 tickets sold.
* WWE Backlash (Tampa, Florida) On May 9th – 7,424 tickets sold.