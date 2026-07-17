Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

The latest edition of the Wrestling Observer Newsletter has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Friday, July 17th, 2026, through Saturday, October 10th, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
* WWE SmackDown (Albany, New York) on July 17th – 5,768 tickets sold.
* WWE Saturday Night’s Main Event (New York City, New York) on July 18th in Madison Square Garden – 9,469 tickets sold.
* WWE RAW (Detroit, Michigan) on July 20th – 7,853 tickets sold.
* WWE SmackDown (Oakland, California) on July 24th – 5,594 tickets sold.
* WWE live event (Stockton) on July 25th – 2,989 tickets sold.
* WWE live event (Bakersfield) on July 26th – 4,310 tickets sold.
* WWE RAW (Inglewood, California) on July 27th – 9,936 tickets sold.
* WWE live event (Springfield, Illinois) on July 30th – 3,389 tickets sold.
* WWE SmackDown (Green Bay, Wisconsin) on July 31st – 4,177 tickets sold.
* WWE SummerSlam Night 1 (Minneapolis, Minnesota) on August 1st – 23,672 tickets sold.
* WWE SummerSlam Night 2 (Minneapolis, Minnesota) on August 2nd – 23,227 tickets sold.
* WWE RAW (Des Moines, Iowa) on August 3rd – 4,734 tickets sold.
* WWE live event (Fairfax) on August 6th – 4,076 tickets sold.
* WWE SmackDown (Philadelphia, Pennsylvania) on August 7th – 5,486 tickets sold.
* WWE RAW (Norfolk, Virginia) on August 10th – 5,816 tickets sold.
* WWE NXT live event (Poughkeepsie) on August 13th – 700 tickets sold.
* WWE live event (Manchester) on August 13th – 2,476 tickets sold.
* WWE NXT live event (Salisbury) on August 14th – 790 tickets sold.
* WWE SmackDown (Boston, Massachusetts) on August 14th – 3,747 tickets sold.
* WWE NXT live event (Petersburg) on August 15th – 898 tickets sold.
* WWE RAW (Buffalo, New York) on August 17th – 7,338 tickets sold.
* WWE live event (London, Ontario) on August 20th – 9,015 tickets sold.
* WWE live event (Edmonton) on August 22nd – 5,836 tickets sold.
* WWE live event (Calgary) on August 22nd – 4,674 tickets sold.
* WWE RAW (Ottawa) on August 24th – 4,860 tickets sold.
* WWE live event (Savannah) on August 29th – 3,420 tickets sold.
* WWE live event (North Charleston) on August 30th – 2,861 tickets sold.
* WWE Sunday Night’s Main Event (Atlanta) on September 6th – 4,839 tickets sold.
* WWE RAW (Birmingham) on September 7th – 4,249 tickets sold.
* WWE Money In The Bank on October 10th – 5,665 tickets sold.