AEW Collision Results – July 30, 2026
Trios Titles Match
The Demand (Bishop Kaun, Toa Liona & Ricochet) (c) defeated The Rascalz (Dezmond Xavier, Zachary Wentz & Myron Reed) via Open The Gates on Xavier (11:22) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Tommaso Ciampa defeated Nick Comoroto via Running Knee (1:15)
Trios Match
The Brawling Birds (Jamie Hayter & Alex Windsor) & Hazuki defeated MIT (ROH Women’s Champion Athena, Billie Starkz, & Diamante) via Two Birds One Stone on Diamante (11:59)
8 Man Tag Team Match
Bang Bang Gang (Juice Robinson, Austin Gunn, Coleton Gunn & Ace Austin) defeated Death Riders (Continental Champion Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta & PAC) via O’Connor Roll on Wheeler Yuta (11:18)
Kris Statlander defeated Aurora Teves via Saturday Night Fever (1:28)
Komander defeated Jay Lethal via Cielito Lindo (8:59)
Will Ospreay defeated Daniel Garcia via Hidden Blade (13:18)