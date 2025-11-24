AEW Dynamite And Collision Set For Multiple Schedule Changes Next Month

HBO Max has released its December schedule, including the broadcast times for AEW events. Notably, both Dynamite and Collision will experience several changes in their start times.

According to the schedule, AEW Collision will air at 4:30 PM ET on Saturday, December 13, and at 2:30 PM ET on Saturday, December 20.

Additionally, Dynamite and Collision will have a special three-hour block on Wednesday, December 17. On Christmas Eve, Wednesday, December 24, Dynamite will start at 6 PM ET instead of its usual 8 PM ET.

The company has previously aired several three-hour blocks, such as “September to Remember” on Wednesday, September 17.

Also noted is a Countdown to Worlds End event scheduled for Wednesday, December 17, which is 10 days before AEW Worlds End on Saturday, December 27.

You can check out the full schedule below:

* AEW Dynamite – December 3rd (8 PM ET)

* AEW Collision – December 6th (8 PM ET)

* AEW Dynamite – December 10th (8 PM ET)

* AEW Collision – December 13th (4:30 PM ET)

* AEW Dynamite & Collision – December 17th (8 PM ET)

* AEW Countdown to World’s End 2025 – December 17th (11 PM ET)

* AEW Collision – December 20th (2:30 PM ET)

* AEW Dynamite on 34th Street – December 24th (6 PM ET)

* AEW Collision Christmas – December 25th (9 PM ET)

* AEW Dynamite New Year Smash 2025 – December 31 (8 PM ET)