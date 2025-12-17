AEW Dynamite Holiday Bash Preview For Tonight (12/17/2025): Manchester, England

AEW Dynamite Holiday Bash goes down tonight in Manchester, England.

The following matches are advertised for the December 17 holiday themed episode of the weekly show:

* Continental Classic Blue League: Jon Moxley vs. Rodrick Strong

* Continental Classic Blue League: Mascara Dorada vs. Orange Cassidy

* Continental Classic Gold League: Kyle Fletcher vs. PAC

* Contract Signing for AEW World Title Match: Samoa Joe vs. Swerve Strickland vs. Hangman Page

* Dynamite Diamond Ring Battle Royale

* AEW World Tag Team Championship: FTR vs. Bang Bang Gang

* $1,000,000 Winner Take All Trios Match: The Elite (Young Bucks & Kenny Omega) vs. Don Callis Family (Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita & Hechicero)

* 8-Woman Tag Match: Mercedes Mone, Athena, Marina Shafir & Megan Bayne vs. Babes of Wrath & Timeless Love Bombs

Join us here tonight for live AEW Dynamite Holiday Bash results.