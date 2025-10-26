AEW Programming Schedule For HBO Max In November Revealed

Warner Bros. Discovery recently released a press announcement detailing its programming lineup for HBO Max in November. This includes several AEW shows, such as “Dynamite,” “Collision,” and the “Saturday Tailgate Brawl.” Notably, AEW will feature a special three-hour block of “Dynamite” and “Collision” on Wednesday, November 19, leading up to Full Gear 2025. This will be followed by a Countdown to Full Gear.

The next “Saturday Tailgate Brawl” is scheduled to air on Saturday, November 22, at 7 PM ET, one hour prior to the main card of Full Gear 2025. This pay-per-view event will also be available on HBO Max. Additionally, AEW is set to air a special Thanksgiving episode of “Collision” on Thanksgiving Day, November 27. This episode is designed to avoid airing at the same time as WWE Survivor Series: WarGames, which occurs on Saturday, November 29. The Thanksgiving episode of “Collision” will be filmed on Wednesday, November 26, immediately after AEW “Dynamite,” at The Pinnacle in Nashville, Tennessee.

Here’s the schedule:

* November 1 – AEW Collision = 8 PM

* November 5 – AEW Dynamite = 8 PM

* November 8 – AEW Collision = 8 PM

* November 12 – AEW Blood and Guts = 8 PM

* November 15 – AEW Collision = 8 PM

* November 19 – AEW Dynamite = 8 PM, AEW Collision = 10 PM, AEW Countdown to Full Gear 2025 = 11 PM

* November 21 – The Battle of the Belts joins the AEW programming roster alongside Dynamite and Rampage on HBO Max

* November 22 – AEW Saturday Tailgate Brawl: Full Gear = 7 PM, AEW Full Gear = 8PM (HBO Max)

* November 26 – AEW Dynamite = 8 PM

* November 27 – AEW Collision = 8 PM

