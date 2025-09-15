AJPW Royal Road Tournament Night 6 Results – September 15, 2025
All Asia Tag Team Titles Match
Seiki Yoshioka & Musashi defeated Aoyagi Brothers (Junior Heavyweight Champion Atsuki & Yuma) (c) via Ninten Ichiryu on Atsuki (15:02) (NEW CHAMPIONS!!!)
Semi Final Match Of The 2025 Royal Road Tournament
Kento Miyahara defeated Daisuke Sekimoto via Samson Clutch (5:07)
Semi Final Match Of The 2025 Royal Road Tournament
Ryuki Honda defeated Ren Ayabe via Final Vent (9:08) (He will face Miyahara in the Finals)
8 Man Tag Team Match
Davey Boy Smith Jr, Kuroshio Tokyo Japan, Seigo Tachibana & Naruki Doi defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champions Hokuto Gun (Hokuto Omori & Kumaarashi), Shota Kofuji & Ryo Inoue via Boston Crab on Kofuji (9:58)
6 Man Tag Team Match
World Tag Team Champions Kengo Mashimo & Hideki Suzuki & Hikaru Sato defeated Havoc (Shotaro Ashino, Odyssey & Xyon) via Elbow on Xyon (11:01)
6 Man Tag Team Match
Triple Crown Heavyweight Champion Jun Saito, Rising Hayato & Yuma Anzai defeated Naoya Nomura, Dan Tamura & Suwama via Jackhammer on Tamura (11:57)
Finals Of The 2025 Royal Road Tournament
Kento Miyahara defeated Ryuki Honda via Shutdown Suplex (18:11)