Beyond Wrestling Wrestling Open #239 Results – July 30, 2026
Tag Team Match
Allin Bayno & Brett Mettro defeated S-U Below via Double Team Faceplant (5:51) (Pre Show)
Jermaine Marbury defeated Colton Charles via Cutter (5:54)
Nessa Ferrari defeated Selena Hekate via Codebreaker (6:17)
Discovery Gauntlet Match
Julezee defeated Jordan Cruz via Spin Kick (9:52)
Wrestling Open Tag Team Champion Brian Morris defeated Ricky Shane Page via DDT (10:07)
Devin Reno defeated Eye Black Jack via Invert Suplex (9:47)
Love Doug defeated Rain Conway via Lariat (11:44)
6 Man Tag Team Match
Christian Darling, Dustin Waller & 23 Hazard defeated Brother Greatness, Brad Hollister & Mani Aries via Hidden Blade on Brother Greatness (18:44)