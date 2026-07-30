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Beyond Wrestling Wrestling Open #239 Results – July 30, 2026

By
Ethan Black
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Beyond Wrestling
Beyond Wrestling

Beyond Wrestling Wrestling Open #239 Results – July 30, 2026

Tag Team Match
Allin Bayno & Brett Mettro defeated S-U Below via Double Team Faceplant (5:51) (Pre Show)

Jermaine Marbury defeated Colton Charles via Cutter (5:54)

Nessa Ferrari defeated Selena Hekate via Codebreaker (6:17)

Discovery Gauntlet Match
Julezee defeated Jordan Cruz via Spin Kick (9:52)

Wrestling Open Tag Team Champion Brian Morris defeated Ricky Shane Page via DDT (10:07)

Devin Reno defeated Eye Black Jack via Invert Suplex (9:47)

Love Doug defeated Rain Conway via Lariat (11:44)

6 Man Tag Team Match
Christian Darling, Dustin Waller & 23 Hazard defeated Brother Greatness, Brad Hollister & Mani Aries via Hidden Blade on Brother Greatness (18:44)

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