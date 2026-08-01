Dragon Gate Aggressive Gate Night 11 Results – August 1, 2026
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Triangle Gate Champions Riiita & HYO & Mochizuki Jr) defeated Ho Ho Lun, El Cielo & Ryu Fuda via Hunting on Lun (9:23)
Ultimo Dragon defeated Jiro Shimbashi via La Magistral (5:52)
Gianni Valletta defeated Punch Tominaga via King Kong Knee Drop (5:45)
6 Man Tag Team Match
Xeniss (Yuki Yoshioka & Kota Minoura) & Tristan Moody defeated Gajadokuro (Madoka Kikuta, Jason Lee & Kai) via Babel Gear on Lee (9:50)
Non Title Match
Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Homare defeated Open The Twin Gate Champions Gajadokuro (Yoshiki Kato & Ishin) via DQ (9:10)
8 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) defeated Natural Vibes (Open The Dream Gate Champion Kzy, Strong Machine J, Flamita & Key) via Galleria on Key (15:01)