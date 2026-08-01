Monday, August 3, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Dragon Gate Aggressive Gate Night 11 Results – August 1, 2026

By
Ethan Black
-
Dragon Gate Aggressive Gate
Dragon Gate Aggressive Gate

Dragon Gate Aggressive Gate Night 11 Results – August 1, 2026

6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Triangle Gate Champions Riiita & HYO & Mochizuki Jr) defeated Ho Ho Lun, El Cielo & Ryu Fuda via Hunting on Lun (9:23)

Ultimo Dragon defeated Jiro Shimbashi via La Magistral (5:52)

Gianni Valletta defeated Punch Tominaga via King Kong Knee Drop (5:45)

6 Man Tag Team Match
Xeniss (Yuki Yoshioka & Kota Minoura) & Tristan Moody defeated Gajadokuro (Madoka Kikuta, Jason Lee & Kai) via Babel Gear on Lee (9:50)

Non Title Match
Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Homare defeated Open The Twin Gate Champions Gajadokuro (Yoshiki Kato & Ishin) via DQ (9:10)

8 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) defeated Natural Vibes (Open The Dream Gate Champion Kzy, Strong Machine J, Flamita & Key) via Galleria on Key (15:01)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved