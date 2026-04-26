Tuesday, April 28, 2026
Dragon Gate Golden Colosseum Results – April 26, 2026

By
Ethan Black
-
Dragon Gate Golden Colosseum
Dragon Gate Golden Colosseum

Dragon Gate Golden Colosseum Results – April 26, 2026

6 Man Tag Team Match
Kazuma Kimura, Luis Mante & HYO defeated Gajadokuro (Jason Lee, Ishin & Kai) via Hunting on Ishin (9:12)

Jungle Kyona defeated Jiro Shinbashi via DQ (6:22)

8 Man Tag Team Match
Masaaki Mochizuki, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda & Don Fujii defeated Paradox (Dragon Kid, Naruki Doi & Yamato) & Punch Tominaga via Backslide From Heaven on Tominaga (8:15)

Yuki Yoshioka defeated Strong Machine J via High Fly Flow (10:42)

Open The Triangle Gate Titles Match
Natural Vibes (Kzy, Key & Guc) (c) defeated Punch Tominaga, Problem Dragon & Takashi Yoshida via Star Burst on Problem Dragon (11:28) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Open The Brave Gate Title Match
Ryoya Tanaka (c) defeated U-T via Face Lock (6:43) (STILL CHAMPION!!!!)

Winner Takes All Match
Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) (Open The Twin Gate) defeated Paradox (Susumu Yokosuka & Kagetora) (So Ryuo Tag Team) via Riiitanic on Yokosuka (17:00) (STILL CHAMPIONS!!!!!) (NEW CHAMPIONS!!!!)

Non Title Fatal 6 Way Losing Unit Disband Mascara Contra Cabellera Steel Cage Match
Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiko Kato, Kota Minoura, Shun Skywalker & El Cielo defeated Homare (31:34) (Since Homare lost he must get his head shaved & Psypatra must disband)

You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
