Dragon Gate Golden Colosseum Results – April 26, 2026

6 Man Tag Team Match

Kazuma Kimura, Luis Mante & HYO defeated Gajadokuro (Jason Lee, Ishin & Kai) via Hunting on Ishin (9:12)

Jungle Kyona defeated Jiro Shinbashi via DQ (6:22)

8 Man Tag Team Match

Masaaki Mochizuki, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda & Don Fujii defeated Paradox (Dragon Kid, Naruki Doi & Yamato) & Punch Tominaga via Backslide From Heaven on Tominaga (8:15)

Yuki Yoshioka defeated Strong Machine J via High Fly Flow (10:42)

Open The Triangle Gate Titles Match

Natural Vibes (Kzy, Key & Guc) (c) defeated Punch Tominaga, Problem Dragon & Takashi Yoshida via Star Burst on Problem Dragon (11:28) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Open The Brave Gate Title Match

Ryoya Tanaka (c) defeated U-T via Face Lock (6:43) (STILL CHAMPION!!!!)

Winner Takes All Match

Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) (Open The Twin Gate) defeated Paradox (Susumu Yokosuka & Kagetora) (So Ryuo Tag Team) via Riiitanic on Yokosuka (17:00) (STILL CHAMPIONS!!!!!) (NEW CHAMPIONS!!!!)

Non Title Fatal 6 Way Losing Unit Disband Mascara Contra Cabellera Steel Cage Match

Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiko Kato, Kota Minoura, Shun Skywalker & El Cielo defeated Homare (31:34) (Since Homare lost he must get his head shaved & Psypatra must disband)