Monday, May 25, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Dragon Gate Hopeful Gate Night 11 Results – May 23, 2026

By
Ethan Black
-
Dragon Gate Hopeful Gate
Dragon Gate Hopeful Gate

Dragon Gate Hopeful Gate Night 11 Results – May 23, 2026

Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Homare & Kazuma Kimura via Cross Saber on Kimura (10:07)

Ryu Fuda defeated Mochizuki Jr via Hiryu (6:42)

6 Man Tag Team Match
Genki Horiguchi, Ultimo Dragon & Yasushi Kanda defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Guc & Key) via Ryu’s on Key (8:47)

Tag Team Match
Luis Mante & El Cielo defeated Natural Vibes (Flamita & U-T) via Counter Pinfall on U-T (11:38)

8 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee & Kai) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) via Gang on Dragon Kid (10:18)

Open The Twin Gate & Sou Ryuo Tag Team Titles Match
Gajadokuro (Yoshiko Kato & Ishin) defeated Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) (c) & (c) via Cadere Luna on Riiita (20:02) (NEW CHAMPIONS!!!!)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved