Dragon Gate Hopeful Gate Night 11 Results – May 23, 2026
Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Homare & Kazuma Kimura via Cross Saber on Kimura (10:07)
Ryu Fuda defeated Mochizuki Jr via Hiryu (6:42)
6 Man Tag Team Match
Genki Horiguchi, Ultimo Dragon & Yasushi Kanda defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Guc & Key) via Ryu’s on Key (8:47)
Tag Team Match
Luis Mante & El Cielo defeated Natural Vibes (Flamita & U-T) via Counter Pinfall on U-T (11:38)
8 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee & Kai) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid, BxB Hulk & Yamato) via Gang on Dragon Kid (10:18)
Open The Twin Gate & Sou Ryuo Tag Team Titles Match
Gajadokuro (Yoshiko Kato & Ishin) defeated Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) (c) & (c) via Cadere Luna on Riiita (20:02) (NEW CHAMPIONS!!!!)