Pro Wrestling Noah Global Tag League Night 1 Results – May 23, 2026

6 Man Tag Team Match

Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro & Sunsetters (Yoshiki Inamura & Stallion Rogers) defeated TMP Squad (Katsumi Inahata & Kenta) & Yuto Koyonagi via From Dusk Till Dawn on Koyonagi (9:13)

8 Man Tag Team Match

Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino), Midori Takahashi & Eita defeated Team Noah (Mohammad Yone & Hi69), Black Menso-re & Kazuyuki Fujita via Jonetsu Is on Menso-re (9:11)

Atsushi Kotoge defeated Hiroto Tsuruya via Komotitsuri Otoshi (7:27)

8 Man Tag Team Match

Team 2000X (Kai Fujimura, Jun Masaoka, Tadasuke & Ozawa) defeated MaruKen (National Champion Naomichi Marufuji & Kenoh), Daiki Odashima & Amakusa via Maowang on Odashima (12:34)

Block A Match Of The 2026 Global Tag League

Elegant Darkness (Tetsuya Endo & Hayata) (2) defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) (0) via Shooting Star Press on Lykos #2 (11:26)

Block A Match Of The 2026 Global Tag League

Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) (2) defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) (0) via Magic Killer on Harutoki (11:45)

Non Title Block A Match Of The 2026 Global Tag League

GHC Tag Team Champions Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) (2) defeated God Chairman (Masa Kitamiya & Takashi Sugiura) (0) via Destino on Kitamiya (13:28)

Block A Standings After Night 1

1st Place- GHC Tag Team Champions Los Tranquilos De Japon, Elegant Darkness & Good Brothers (2 Points) (1-0)

Last Place- God Chairman, All Rebellion & Lykos Gym (0 Points) (0-1)