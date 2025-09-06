Dragon Gate Storm Gate Night 2 Results – September 6, 2025
Tag Team Match
D’Courage (Open The Twin Gate Champion Yuki Yoshioka & Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka) defeated Ho Ho Lun & Kzy via Cross Saber on Lun (8:12)
Yamato defeated Riiita via Small Package (5:43)
Tag Team Match
Open The Triangle Gate Champions Gajadokuro (Yoshiko Kato & Kai) vs. Natural Vibes (Strong Machine J & U-T) ends in a No Contest (8:58)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Jacky Kamei, Ben-K & HYO) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid & Kagetora) (11:00)
Tag Team Match
Shun Skywalker & Homare defeated Luis Mante & Flamita via Jackknife Hold on Flamita (7:43)
8 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Open The Triangle Gate Champion Ishin, Kota Minoura & Jason Lee) vs. Genki Horiguchi, Tomoaki Honma, Yasushi Kanda & Ryo Saito ends in a Double Count Out (1:58)
8 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Open The Triangle Gate Champion Ishin, Kota Minoura & Jason Lee) defeated Genki Horiguchi, Tomoaki Honma, Yasushi Kanda & Ryo Saito via Rolling Lariat on Saito (16:29)